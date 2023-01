Biden pode anunciar renúncia do chefe de gabinete da Casa Branca na segunda-feira

Anteriormente, o Washington Post, citando fontes, informou que Biden poderia nomear Zients como o novo chefe de gabinete da Casa Branca no lugar de Klein. Em abril de 2022, Zients deixou o governo após atuar como coordenador do coronavírus na Casa Branca. No outono de 2022, ele voltou à Casa Branca e, segundo os interlocutores do jornal, ajudou Klein a preparar as remodelações de pessoal após as eleições parlamentares de meio de mandato.