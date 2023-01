Ativistas turcos incendeiam bandeira sueca (VÍDEO) — CMIO

Manifestantes incendiaram uma bandeira sueca em Istambul no sábado em resposta à queima pública de uma cópia do Alcorão por um ativista anti-islâmico perto da Embaixada da Turquia em Estocolmo. O incidente ocorreu em meio a uma disputa diplomática entre Türkiye e a Suécia que pode ter repercussões na tentativa do país nórdico de ingressar no bloco militar da OTAN.

A queima do Alcorão foi realizada por Rasmus Paludan, líder de um pequeno partido dinamarquês de extrema-direita chamado Steam Kurs (Linha Dura). A polícia manteve a segurança quando o ativista ateou fogo ao livro. Aqueles que se reuniram em frente ao consulado da Suécia em Istambul mais tarde no mesmo dia ficaram indignados com o fato de a polícia sueca ter permitido que o livro sagrado muçulmano fosse queimado.

Os turcos queimam uma bandeira sueca do lado de fora da embaixada sueca em Ancara, em resposta à queima do Alcorão do lado de fora da embaixada turca na Suécia. pic.twitter.com/JVHzVD2p0Q — Cyan Eyed (@osiris_neits) 22 de janeiro de 2023

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, classificou a queima do Alcorão como “crime de ódio” e instou as autoridades suecas a deter Paludan. As autoridades suecas condenaram o incidente, mas afirmaram que as ações do ativista foram consistentes com as leis que protegem a liberdade de expressão.













“A queima de livros que são sagrados para muitos é um ato profundamente desrespeitoso,” disse o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson, estendendo simpatia aos muçulmanos. “A liberdade de expressão é parte fundamental da democracia. Mas o que é legal não é necessariamente apropriado”.

Ancara tem acusado a Suécia e sua vizinha Finlândia de não cumprir um acordo alcançado em 2022 sob o qual o membro da OTAN Türkiye concordou em não vetar a adesão dos países nórdicos à aliança. A Suécia, enquanto isso, prometeu atender aos pedidos de Ancara para extraditar pessoas suspeitas de ligações com grupos curdos que Türkiye vê como organizações terroristas.

No sábado, Türkiye cancelou a visita do ministro da Defesa sueco, Pal Jonson, planejada para 27 de janeiro. um poste de luz. O Centro da Sociedade Democrática Curda liderou outra manifestação no sábado, que envolveu ativistas pisando em uma faixa com uma foto de Erdogan.