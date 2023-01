Vice-ministro Lozinsky, suspeito de suborno, demitido na Ucrânia

O Gabinete de Ministros da Ucrânia demitiu Vasily Lozinsky, suspeito de receber suborno, do cargo de vice-ministro do Desenvolvimento Comunitário, disse o ministro da Infraestrutura, Oleksandr Kubrakov.

No domingo, a Procuradoria Especializada Anticorrupção (SAP) da Ucrânia disse que pegou o vice-ministro para o Desenvolvimento de Comunidades, Territórios e Infraestrutura da Ucrânia e outros membros do grupo em um suborno de US$ 400.000.