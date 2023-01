Netanyahu demite ministro após pressão – CMIO

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, demitiu o ministro do Interior e da Saúde, Aryeh Deri, no domingo, concordando com uma decisão da Suprema Corte declarando a nomeação de Deri.altamente irracional”devido ao seu extenso histórico criminal. O líder do partido Shas também teria prometido deixar a política no ano passado como parte de um acordo judicial relacionado a uma condenação por violações fiscais.

Netanyahu prometeu a Deri que iria “encontre uma maneira legal de contribuir para o estado de Israel” em uma carta a seu leal subordinado, a quem ele insistiu que havia despedido apenas com “um coração pesado e uma grande tristeza.” O líder israelense teria lido a carta em voz alta durante uma reunião do gabinete.

Deri, que negou ter feito qualquer promessa de deixar o cargo público apesar da alegação da Suprema Corte, prometeu continuar liderando Shas, um parceiro de coalizão do Partido Likud de Netanyahu, e prometeu ajudar o governo na implementação de sua agenda, que inclui o enfraquecimento do poder do Suprema Corte que ordenou sua demissão. Ele deixará oficialmente o cargo de gabinete na terça-feira, permanecendo como membro do Knesset e mantendo seu título de vice-primeiro-ministro.













Deri disse à mídia no domingo que, ao contrário dos relatórios, nunca houve qualquer questão de cumprimento da decisão do Tribunal Superior. No entanto, vários legisladores do Shas ameaçaram abandonar a coalizão de governo após a decisão do tribunal, e o ministro da Habitação e Construção, Yitzhak Goldknopf, do partido United Torah Judaism, um parceiro da coalizão, disse a repórteres no domingo que seu partido continuaria tratando Deri como ministro, apesar da sentença.

Enquanto outro membro do Shas deve ser nomeado no lugar de Deri, os próprios problemas legais de Netanyahu – o primeiro-ministro continua sob acusação de corrupção e suborno – levantam questões sobre quem ocupará o cargo temporariamente. Embora o primeiro-ministro normalmente assuma as responsabilidades de um ministro que está saindo até que um substituto seja nomeado, a lei israelense proíbe qualquer pessoa sob acusação de ocupar qualquer assento no gabinete que não seja o cargo de primeiro-ministro. Os oponentes de Netanyahu tentaram fechar essa brecha em 2020, mas não tiveram sucesso.

A carreira política de Deri sobreviveu a condenações criminais antes. O líder do Shas foi reintegrado como chefe de seu partido em 2013, depois de cumprir 22 meses de uma sentença de três anos de prisão por suborno, fraude e quebra de confiança.