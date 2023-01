Segundo homem na Lua se casa aos 93 anos – CMIO

Edwin ‘Buzz’ Aldrin, que foi uma das primeiras pessoas a pisar na superfície lunar, casou-se no final da semana passada

O astronauta americano Edwin ‘Buzz’ Aldrin, que fez parte da lendária missão Apollo 11 que pousou na Lua em 1969, subiu ao altar em seu 93º aniversário. Este é seu quarto casamento.

Levando para o Twitter no sábado, Aldrin anunciou que tinha “atou o nó” com o seu “amor de longa data Dr. Anca Faur” o dia anterior. De acordo com a postagem, o casal estava “uniram-se em sagrado matrimônio em uma pequena cerimônia privada em Los Angeles e estão tão empolgados quanto adolescentes em fuga.”

Acompanhando a mensagem estão duas fotos mostrando Aldrin usando uma gravata borboleta preta e um smoking decorado com uma medalha e um distintivo da Força Aérea. A noiva é retratada usando um vestido de renda de mangas compridas e segurando um buquê.

Faur, de 63 anos, tem doutorado em engenharia química pela Universidade de Pittsburgh e já trabalhou na empresa química britânica Johnson Matthey, bem como no California Hydrogen Business Council.

No meu 93º aniversário e no dia em que também serei homenageado por Living Legends of Aviation, tenho o prazer de anunciar que meu amor de longa data, Dr. Anca Faur e eu, nos casamos. Nós nos unimos em sagrado matrimônio em uma pequena cerimônia privada em Los Angeles e estão tão empolgados quanto adolescentes que fogem pic.twitter.com/VwMP4W30Tn — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) 21 de janeiro de 2023

De acordo com sua conta no Instagram, ela atualmente ocupa o cargo de vice-presidente executiva da Buzz Aldrin Ventures.

Aldrin é um veterano da Guerra da Coréia e astronauta. Ele ganhou fama internacional em 1969 junto com Neil Armstrong e Michael Collins na missão Apollo 11. Armstrong e Aldrin foram os primeiros humanos a pisar na Lua. Ele é a última pessoa sobrevivente das três pessoas que o fizeram.