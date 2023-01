A mulher mais procurada do FBI envia sinal do esconderijo – CMIO

Após anos de silêncio, a suposta fraudadora de criptomoedas Ruja Ignatova colocou seu apartamento de luxo em Londres à venda

Ruja Ignatova, que é acusada pelos EUA de enganar investidores em mais de US$ 4 bilhões, recentemente anexou seu nome a uma propriedade de luxo listada para venda em Londres. O registro legal é o primeiro sinal de vida da cidadã alemã desde que ela desapareceu sem deixar vestígios há mais de cinco anos.

Os advogados que representam Ignatova reivindicaram o apartamento de quatro quartos na semana passada, informou o iNews na quinta-feira. A propriedade foi registrada anteriormente para uma empresa anônima registrada em Guernsey, mas foi descoberto que pertencia a Ignatova por jornalistas da BBC em 2021.

O apartamento foi colocado à venda na semana passada por um preço de £ 11 milhões (US$ 13,6 milhões), e foi descrito pela casa de leilões Knight Frank como um “cobertura impressionante de quatro quartos.” No entanto, a partir de domingo, aparentemente foi retirado da venda, de acordo com vários sites imobiliários do Reino Unido.













Ignatova, conhecida na mídia como a ‘Cryptoqueen’, é a fundadora do OneCoin, um esquema Ponzi que vendia tokens sem valor que os compradores descobririam mais tarde que não poderiam trocá-los por dinheiro real. Os investidores receberam a promessa de tokens extras se recrutassem mais investidores, e o esquema de pirâmide cresceu até que sua empresa tivesse “defraudei vítimas em mais de US$ 4 bilhões”, de acordo com o FBI.

Com os investidores ficando impacientes e um serviço de câmbio há muito prometido ainda por se materializar, ela agendou um discurso em Lisboa em outubro de 2017, durante o qual prometeu avisá-los quando finalmente pudessem vender seus tokens. Ignatova nunca apareceu, e o FBI afirma que seu último movimento conhecido foi pegar um voo da Bulgária – onde ela nasceu – para a capital grega de Atenas naquele mês.

Um tribunal de Nova York emitiu um mandado de prisão de Ignatova em outubro de 2017, e ela foi acusada em 2018 de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude de valores mobiliários e conspiração. Ela é atualmente a única mulher na lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI, e a agência está oferecendo uma recompensa de $ 100.000 por informações que levem à sua prisão.

A reivindicação de Ignatova ao apartamento é “um dos desenvolvimentos mais interessantes da história,” Jamie Bartlett, que hospeda um podcast sobre a saga Onecoin, disse ao iNews. “Isso sugere que ela ainda está viva, e há documentos por aí em algum lugar que contêm pistas vitais sobre seu paradeiro recente.”