Enquete: popularidade de Macron caiu devido ao projeto de reforma da Previdência

Segundo a pesquisa, 65% dos franceses estão insatisfeitos com as ações de Macron em janeiro – ou seja, três pontos percentuais a mais que no mês passado, e apenas 34% estão satisfeitos com as ações do presidente, dois pontos a menos que em dezembro . Refira-se que este é o nível de popularidade mais baixo do líder francês desde fevereiro de 2020.