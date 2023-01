Japão atingido por onda de falências corporativas – dados – CMIO

O número de insolvências aumentou pela primeira vez em três anos

O Japão registrou seu primeiro aumento no número de falências de empresas em três anos em 2022, de acordo com uma nova pesquisa do Teikoku Databank.

O relatório mostrou que um total de 6.376 empresas declararam falência no país no ano passado, 6% a mais do que em 2021. A dívida total dessas empresas aumentou quase 104%, para 2,37 trilhões de ienes (mais de US$ 18 bilhões), mas quase metade disso veio da fornecedora de autopeças Marelli Holdings, que entrou com pedido de recuperação judicial em junho.

O único setor que não registrou aumento no número de falências entre empresas foi o comércio, diz o relatório. Enquanto isso, o setor de serviços, que inclui hotéis, organizações não governamentais, escolas de idiomas e outros, foi um dos mais afetados. Os dados mostraram que 1.600 empresas de serviços pediram falência no ano passado, um aumento de 12,4% em relação a 2021.

A região com maior aumento no número de falências foi Tohoku, com alta de 50% em relação ao ano anterior.

De acordo com um relatório separado publicado pelo Teikoku Databank na última sexta-feira, o número de falências como resultado do aumento dos preços em 2022 aumentou 2,3 ​​vezes em comparação com o ano anterior.

A inflação no Japão atingiu o maior nível em 40 anos em dezembro devido ao aumento dos custos de energia. Dados do Ministério de Assuntos Internos do país mostraram que o crescimento dos preços em Tóquio no mês passado superou as previsões e atingiu 4% pela primeira vez desde 1982.

