Scholz interrompeu o apelo aos franceses com palavras sobre Putin e a Ucrânia

No domingo, é realizada em Paris uma cerimônia para marcar os 60 anos da assinatura do Tratado do Eliseu, acordo de amizade entre a França e a Alemanha , assinado pelos líderes dos dois países, Charles de Gaulle e Konrad Adenauer, em 22 de janeiro . , 1963, no Palácio do Eliseu, em Paris . Scholz chegou à capital francesa para participar dela. No mesmo dia, será realizada a reunião do 24º Conselho de Ministros Franco-Alemão.