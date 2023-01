China estoca ouro russo — CMIO

A China intensificou as importações de ouro da Rússia em 2022, mostraram dados divulgados pela agência alfandegária do país no sábado.

No ano passado, a China comprou um total de 6,6 toneladas de ouro russo, no valor recorde de US$ 386,9 milhões, incluindo remessas não processadas (3,7 toneladas) e semiprocessadas (2,9 toneladas).

Somente em dezembro, os embarques de ouro da Rússia para a China totalizaram 220,2 quilos, no valor de US$ 14,85 milhões.

No geral, as exportações de ouro da Rússia para a nação asiática aumentaram 67,3% em termos físicos e 63,3% em termos monetários a partir de 2021.

No entanto, até agora a participação da Rússia nas compras chinesas de ouro continua pequena. O principal fornecedor de ouro para a China é a Suíça, com vendas em 2021 totalizando mais de US$ 34 bilhões. Completando os cinco principais fornecedores para a China estão Canadá, África do Sul, Austrália e Hong Kong.

As exportações de ouro da Rússia começaram a cair sob as sanções ocidentais em meados de 2022. A UE, o Reino Unido, os Estados Unidos, o Japão e o Canadá proibiram a compra, importação ou transferência, direta ou indiretamente, de ouro originário da Rússia e exportado do país. Antes das sanções, o Reino Unido era o maior comprador de ouro russo, tendo adquirido 266,1 toneladas do metal (88% do total das exportações), no valor de US$ 15,4 bilhões, em 2021.

