Reino Unido perde status de refúgio para super-ricos – estudo – CMIO

Investidores ricos e empresários estão se mudando para a UE, Oriente Médio e Ásia, de acordo com uma consultoria de Londres

Mais de 1.000 milionários deixaram o Reino Unido em 2022, informaram vários meios de comunicação na sexta-feira, citando um estudo da consultoria de migração de investimentos Henley & Partners.

De acordo com os resultados, 1.400 indivíduos com riqueza superior a US$ 1 milhão se mudaram do país no ano passado. Isso se soma às 2.200 registradas em 2019, 2.800 em 2018 e 4.200 em 2017. Diz-se que as últimas saídas continuam uma tendência que começou logo após a votação do Brexit em 2016, quando o Reino Unido rompeu relações com a UE.

Um total de cerca de 12.000 milionários se mudaram do Reino Unido desde então, estima a Henley & Partners. Antes da votação do Brexit, o Reino Unido registrava fluxos de pessoas com alto patrimônio líquido.

“Agora que o Brexit está consolidado e as consequências muito reais de longo prazo estão sendo sentidas, vimos um movimento crescente de cidadãos ricos do Reino Unido que procuram recuperar seu status na UE obtendo uma residência ou cidadania da UE por investimento.”, disse Stuart Wakeling, chefe do escritório londrino da Henley & Partners, ao The Times.

Muitos milionários também estão olhando para o Oriente Médio e a Ásia como destinos potencialmente promissores para realocação, de acordo com a consultoria. Estima-se que os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, tenham visto o maior influxo de milionários no ano passado.

Um estudo recente do Center for European Reform mostrou que o Brexit já custou à economia do Reino Unido cerca de £ 33 bilhões (US$ 40 bilhões). O Escritório de Responsabilidade Orçamentária do Reino Unido calculou recentemente que as consequências do referendo de 2016 para deixar a UE reduzirão o PIB do Reino Unido em 4% durante o período de 15 anos de 2016 a 2031, ou cerca de £ 100 bilhões.

A Confederação da Indústria Empresarial do Reino Unido disse no mês passado que a economia britânica já havia caído em uma “curto e raso” recessão, e está a caminho de encolher 0,4% em 2023 devido à alta inflação e baixo investimento.

