Manifestação contra a queima do Alcorão ocorre em frente à Embaixada da Suécia em Ancara

O Nordic News informou na sexta-feira que Rasmus Paludan, líder do partido de extrema-direita dinamarquês Hard Deal, recebeu permissão para realizar uma manifestação de queima do Alcorão fora da embaixada turca em Estocolmo. Paludan realizou uma ação no sábado às 16:00, horário de Moscou . O Ministério das Relações Exteriores da Turquia disse que a queima do Alcorão em Estocolmo indica o nível de islamofobia, racismo e discriminação na Europa. Em resposta à declaração de Ancara, o ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billström, disse que tais provocações são terríveis, mas há liberdade de expressão na Suécia e o próprio governo do reino não apóia crenças islamofóbicas.