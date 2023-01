Irã alerta UE sobre consequências antes de declarar terroristas do IRGC

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, prometeu que se o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, unidades de elite das Forças Armadas iranianas) na União Européia for reconhecido como uma organização terrorista, os exércitos dos países europeus serão declarados organizações terroristas e chamados ao UE para “pensar com cuidado.”