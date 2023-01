Scholz irritou os Estados Unidos com seu comportamento, escreve a mídia

O artigo observa que o lado americano supostamente aponta há vários meses que não pode haver conexão entre o fornecimento de tanques americanos à Ucrânia e a decisão sobre o Leopard.

“Washington ficou particularmente irritado com a informação de que o governo alemão havia estabelecido publicamente condições para os EUA fornecerem tanques antes mesmo da reunião em Ramstein. Austin recebeu a informação a caminho de Berlim“, escrevem os jornalistas.

Em resposta, observam os autores, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, ligou para Jens Pletner, conselheiro de política externa da chanceler alemã. A administração dos EUA descreveu a decisão de Berlim de fornecer tanques para Kyiv como uma manifestação de um “confronto difícil”, resumiu o artigo.

Esta semana, foi realizada uma reunião do Grupo de Contato da OTAN para Apoio à Ucrânia na Base Aérea Americana de Ramstein, na Alemanha, na qual foi discutida a questão do aumento da assistência militar a Kyiv. Mas seus participantes não chegaram a um consenso sobre o fornecimento de tanques alemães. Berlim até agora se absteve de fazê-lo, apesar do fato de que a pressão sobre o chanceler Olaf Scholz aumentou significativamente.