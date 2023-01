Primeiro-ministro sueco critica queima do Alcorão em Estocolmo como ato 'desrespeitoso'

No início de janeiro , os partidários do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), rotulado como terrorista em Ancara,, pendurando uma representação do presidente turco Recep Tayyip Erdogan aos pés. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia convocou o embaixador sueco em Ancara em protesto contra a manifestação do PKK. Além disso, a procuradoria-geral da Turquia abriu um processo criminal relacionado à manifestação.