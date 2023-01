Russos lideram novas aberturas de empresas estrangeiras em Türkiye — CMIO

Número recorde de empresas com capital estrangeiro foi estabelecido no país no ano passado

Mais de 1.300 empresas foram criadas por cidadãos russos em Türkiye em 2022, mostram dados publicados no domingo pelo Sindicato de Câmaras e Bolsas de Mercadorias de Türkiye.

De acordo com os resultados, 1.363 empresas foram registradas no país com participação russa, incluindo 140 sociedades anônimas e 1.223 empresas de responsabilidade limitada.

A participação das empresas russas no número total de empresas estabelecidas com capital estrangeiro em Türkiye foi a maior, superando as empresas iranianas (1.300) e alemãs (484).

Os dados mostram que um total de 20.135 empresas foram estabelecidas em Türkiye em 2022 usando capital estrangeiro, o maior número desde 2010.

A agência observa que os estrangeiros investiram principalmente no setor de comércio atacadista (3.070 empresas), seguido de imóveis (1.043) e serviços comerciais (938).

A maioria das novas empresas foi registrada em Istambul (12.462), seguida por Antalya (1.648) e Ancara (821).

A cooperação econômica entre a Rússia e Türkiye tem aumentado nos últimos meses, já que Ancara se recusou a participar das sanções ocidentais relacionadas à Ucrânia contra Moscou. O volume de negócios entre a Rússia e Türkiye aumentou 84% em 2022 em relação ao ano anterior, e Ancara se tornou o segundo maior parceiro comercial de Moscou depois da China, de acordo com os dados mais recentes do Serviço Federal de Alfândega da Rússia. A agência ainda não revelou os números exatos do volume de negócios.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia e Türkiye começam a trabalhar em hub de gás natural – Gazprom

Em meados de 2022, os dois países assinaram um roteiro de cooperação econômica que previa elevar o faturamento do comércio bilateral para US$ 100 bilhões por ano. As duas nações também concordaram recentemente em introduzir o rublo russo como moeda de liquidação, inclusive usando-o para pagamentos de gás natural russo.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT