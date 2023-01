Uma tempestade perfeita criada pelo aumento dos preços das commodities e pelo enfraquecimento da moeda nacional elevou os custos de importação japoneses em 2022, com o déficit comercial atingindo um recorde de 19,97 trilhões de ienes (US$ 155 bilhões), informou o Nikkei, citando estatísticas oficiais.

De acordo com dados preliminares rastreados pelo Ministério das Finanças do país, o crescimento das exportações do Japão totalizou 98,18 trilhões de ienes (US$ 764 bilhões) no ano passado, marcando um aumento de 18%. Ao mesmo tempo, as importações dispararam mais de 39% e totalizaram 118,15 trilhões de ienes (US$ 920 bilhões).

O déficit anual estimado, registrado pelo segundo ano consecutivo, foi muito maior em comparação com o pico anterior de 12,8 trilhões de ienes (US$ 100 bilhões) registrado em 2014.

Em 2022, o valor do petróleo bruto importado pela nação pobre em recursos teve um enorme crescimento de 91,5%, enquanto as importações de gás natural liquefeito dispararam 97,5%. O aumento sem precedentes ocorreu quando os preços globais da energia dispararam depois que os EUA e a UE, juntamente com seus aliados e o Japão, impuseram sanções à Rússia, um dos maiores produtores e exportadores de energia do mundo, depois que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia.













“As importações aumentaram 39,2% devido ao aumento [prices of] petróleo bruto, carvão e outros produtos”, disse o ministério.

Além disso, o iene caiu para uma mínima de 32 anos em relação ao dólar em outubro, quando o Banco do Japão manteve sua política monetária ultrasuave em meio a aumentos globais das taxas, somados aos custos de importação de produtos vitais, como alimentos e matérias-primas.

O aumento das exportações japonesas é atribuído à recuperação da pandemia do coronavírus em 2022. As vendas externas de veículos do país cresceram 21,4% no ano, enquanto as exportações de aço aumentaram 24,2%.

O ministério observou que as exportações para a China aumentaram apenas 5,7%, abaixo das vendas para os EUA e a UE, devido à prolongada “zero-covid” política.

