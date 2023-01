Rússia: Turquia comprou grãos russos em rublos, estamos expandindo operações com outros países

“Como último exemplo, posso referir justamente o acordo com a Turquia sobre o fornecimento de alimentos, quando as transações foram feitas em rublos. A primeira operação foi um sucesso. O Egito é nosso maior [cliente], sim, estamos começando a trabalhar em tais acordos também com eles”, contou ela, destacando que, no caso do país africano, os produtos mais populares são os grãos e os produtos petrolíferos.