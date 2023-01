Ex-colônia ordena a saída das tropas francesas – mídia – CMIO

O governo de Burkina Faso teria dado às forças estrangeiras um mês para retirar

Burkina Faso exigiu a retirada das tropas francesas estacionadas no território da nação da África Ocidental, informou a mídia local no sábado, citando uma decisão do governo. As relações entre Paris e sua ex-colônia estão em uma espiral descendente há meses, com a população local culpando a França por seus problemas de segurança.

A Agence d’Information du Burkina (AIB) informou que na quarta-feira o governo de Burkina Faso suspendeu um acordo de 2018 com a França, que regulava o destacamento de seus militares no país. Paris agora tem um mês para remover seus soldados, disse a agência.

A França tem atualmente 400 soldados no país africano, que estão estacionados lá como parte dos esforços para combater grupos terroristas islâmicos na região.

Na sexta-feira, centenas de pessoas protestaram na capital Ouagadougou contra a presença militar estrangeira, entoando slogans anti-franceses. Esta e outras manifestações semelhantes foram alimentadas por uma percepção popular de que as tropas francesas são incapazes de proteger os civis dos jihadistas, que atuam na parte norte do país.













Os protestos ocorreram na sequência da expulsão do embaixador francês no país, que sofreu dois golpes desde janeiro de 2022.

Em novembro, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou oficialmente o fim da Operação anti-insurgente Barkhane na região do Sahel, que foi amplamente vista como um fracasso. Ao fazê-lo, a França também prometeu “reduzir a exposição e visibilidade de [its] forças militares na África”.

O Sahel é uma região no norte da África que inclui Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso e vários outros países vizinhos.

Paris encerrou outra missão militar no vizinho Mali em agosto passado, depois que as relações azedaram, com o governo chamando o envolvimento militar da França de “não satisfatório”.