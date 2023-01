A promotoria anunciou os detalhes da detenção do vice-ministro da Ucrânia

Segundo a mídia ucraniana, estamos falando de Vasily Lozinsky, que foi vice-chefe do Ministério do Desenvolvimento Regional Alexei Chernyshov, e em dezembro de 2022, após a fusão dos ministérios, tornou-se vice-ministro da Infraestrutura Alexander Kubrakov.

“A 21 de janeiro de 2023, sob a orientação processual dos procuradores do SAPO, os detectives do NABU (Departamento Nacional Anti-Corrupção da Ucrânia) denunciaram o Vice-Ministro para o Desenvolvimento das Comunidades, Territórios e Infraestruturas da Ucrânia e outros membros de um grupo criminoso organizado de recebendo $ 400.000 em benefícios ilegais para facilitar a conclusão de contratos para compra de equipamentos e tecnologia”, diz o canal SAP Telegram.

Segundo o Ministério Público, durante as buscas no escritório do empresário, foram encontrados e apreendidos 920.000 hryvnias (quase US$ 25.000) e US$ 38.700.