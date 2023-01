Pesquisa indica grande mudança na atitude americana em relação à ajuda à Ucrânia – CMIO

33% acreditam que os EUA estão “fazendo demais” para ajudar Kiev, descobriu uma pesquisa da Quinnipiac

Um terço dos americanos acredita que os EUA foram longe demais em seu apoio à Ucrânia no atual conflito, de acordo com uma nova pesquisa divulgada na quarta-feira. Este é um aumento acentuado desde o final de fevereiro, dias após o início do conflito, quando apenas 7% disseram isso.

De acordo com uma pesquisa nacional da Quinnipiac University, 33% dos entrevistados adultos acham que Washington está fazendo muito para ajudar Kiev, enquanto 21% dizem que os EUA estão fazendo muito pouco. 38% acreditam que a quantidade de ajuda americana está correta.

1.659 adultos em todo o país foram entrevistados entre 11 e 15 de janeiro.

Em comparação, em uma pesquisa semelhante divulgada em 28 de fevereiro de 2022, quatro dias após o início das hostilidades em larga escala, apenas 7% dos americanos disseram que os EUA estavam fazendo muito para ajudar a Ucrânia, enquanto 45% acreditavam que a ajuda de Washington era inadequada. 37% acharam que o apoio fornecido a Kiev foi suficiente.













A nova pesquisa também mostra que um total de 44% dos americanos aprova a maneira como o presidente dos EUA, Joe Biden, está lidando com o conflito na Ucrânia, com os entrevistados fortemente divididos em linhas partidárias. 47% desaprovam as ações de Biden na Ucrânia, com 73% dos republicanos apoiando essa visão, em oposição a apenas 16% dos democratas.

No entanto, a pesquisa também descobriu que apenas 3% dos americanos acham que os combates na Ucrânia são “a questão mais urgente que o país enfrenta hoje.” Os problemas mais prementes apontados foram inflação (35%), imigração (10%) e violência armada (8%).

A principal prioridade dos EUA deve ser financiar e armar a Ucrânia para que ela possa vencer a Rússia no campo de batalha, afirmou o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, em dezembro. Vários outros republicanos argumentaram que a crise na fronteira sul dos Estados Unidos, que registrou um número recorde de travessias ilegais de migrantes, deveria ser o foco principal.

Desde que a Rússia iniciou sua operação especial, os EUA contribuíram com cerca de US$ 27,5 bilhões em assistência militar à Ucrânia. Em 20 de novembro, Washington também comprometeu aproximadamente US$ 10 bilhões em ajuda humanitária e mais de US$ 15 bilhões em assistência financeira, de acordo com o Kiel Institute for the World Economy.

No mês passado, a Câmara dos Representantes dos EUA rejeitou por pouco um projeto de lei que pedia uma auditoria da assistência econômica e militar a Kiev. A enorme escala de ajuda militar dos EUA teria colocado a própria agência de aplicação da lei do Pentágono em alerta máximo para vendas de armas no mercado negro e outras fraudes potenciais.