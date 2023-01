Estados ocidentais concordam com dois limites de preços para produtos petrolíferos russos – EUA – CMIO

Produtos refinados negociados com prêmio ou vendidos com desconto em relação ao petróleo bruto terão limites diferentes

A coalizão liderada pelos Estados Unidos estabelecerá dois limites de preço separados para os produtos petrolíferos russos, dependendo de sua categoria, disse o Departamento do Tesouro dos EUA em um comunicado na sexta-feira.

De acordo com o comunicado, após uma reunião entre o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, e os vice-ministros que representam outros países do G7, estados da UE e a Austrália, os lados também decidiram revisar o preço máximo do petróleo bruto russo, que entrou em vigor no mês passado, em Marchar.

“Os Deputados concordaram com uma abordagem para produtos refinados que instituirá dois limites distintos, além do limite do petróleo: um limite para produtos que geralmente são negociados com um prêmio em relação ao petróleo, como diesel ou gasóleo, e um para produtos que são negociados a preços desconto ao petróleo bruto, como o óleo combustível. Os Deputados concordaram que esta abordagem irá calibrar melhor a política de preço máximo para produtos refinados, dada a ampla gama de preços de mercado em que esses produtos são comercializados”, dizia o comunicado.

Em dezembro, a coalizão introduziu um teto de preço para as exportações de petróleo russo por via marítima, que proíbe as empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços a navios que transportam petróleo russo, a menos que a carga seja comprada abaixo do preço estabelecido de US$ 60 por barril. O limite de preço dos produtos petrolíferos russos deve entrar em vigor em 5 de fevereiro.

Moscou tem se oposto firmemente a todas as iniciativas para limitar os preços de suas exportações. No mês passado, o presidente russo, Vladimir Putin, emitiu um decreto proibindo as entregas de petróleo e derivados russos a países que direta ou indiretamente mencionam o preço máximo em seus contratos.

