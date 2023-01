Vizinho russo revela volume de ativos congelados — CMIO

A Finlândia bloqueou milhões em imóveis, ações e outras propriedades pertencentes a proprietários russos

A Finlândia congelou cerca de 187 milhões de euros (US$ 203) milhões em ativos russos sob sanções relacionadas à Ucrânia, disse Pia Sarivaara, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, no domingo.

Segundo Sarivaara, esses ativos incluem “várias propriedades valiosas” pertencente a cidadãos russos; em particular, imóveis, ações, carros, iates e aviões.

“O Departamento de Recuperação de Dívidas trata dos bens congelados no país. Nesta altura, o departamento tem bens congelados no valor de 187 milhões de euros.”

O canal de televisão finlandês MTV Uutiset informou recentemente que o bloqueio de participações russas afetou várias dezenas de organizações, mas o número exato não foi revelado. Relatos da mídia disseram que o governo congelou os ativos de uma filial local da gigante russa de tecnologia Yandex, propriedade do resort finlandês Langvik, de propriedade do empresário russo Roman Rotenberg, e uma participação de 22,5% na arena Helsinki Halli, que pertence ao bilionário russo Gennady Timchenko, entre outros exemplos.

Em outubro, o Ministério da Defesa finlandês disse que as autoridades estavam discutindo o confisco dos recursos, caso tal ação fosse considerada importante para a segurança do país.

Segundo estimativas, um total de cerca de € 300 bilhões em reservas cambiais russas e cerca de € 19 bilhões em ativos privados pertencentes aos russos foram congelados na UE sob sanções relacionadas à Ucrânia. O Parlamento Europeu adotou esta semana uma resolução não vinculativa pedindo o uso desses recursos para reconstruir a Ucrânia. No entanto, Bruxelas ainda não possui um mecanismo legislativo para tal movimento.

Moscou considera o congelamento de seus ativos”roubo” e pediu repetidamente sua libertação. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, alertou recentemente que qualquer tentativa de tomar fundos de propriedade russa e redirecioná-los para a Ucrânia forçaria a Rússia a impor medidas de retaliação.

