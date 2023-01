Flórida defende bloqueio de curso de ensino médio ‘acordado’ – CMIO

A proposta de classe de estudos afro-americanos equivalia a “doutrinação disfarçada de educação”, disse um alto funcionário do estado

O comissário de educação da Flórida, Manny Diaz Jr., defendeu a decisão do estado de bloquear o ensino de um curso de estudos afro-americanos do ensino médio que ele descreveu como doutrinação na teoria racial crítica. Isso ocorre depois que as ações da Flórida foram criticadas pela Casa Branca.

“Apesar das mentiras da Casa Branca de Biden, a Flórida rejeitou uma [advanced placement] curso cheio de Teoria Crítica da Raça e outras violações óbvias da lei da Flórida”, Diaz Jr. twittou no sábado, acrescentando que o estado já “orgulhosamente” requer o ensino da história afro-americana. “Não aceitamos doutrinação consciente disfarçada de educação”, ele escreveu.

Segundo o comissário, os funcionários se opuseram aos livros propostos para o curso, que incluem temas como ‘Interseccionalidade e Ativismo’, ‘Estudos Queer Negros’, ‘Movimento de Reparações’ e ‘Pensamento Literário Feminista Negro’. A questão das reparações – compensação financeira aos descendentes de escravos – foi um dos exemplos em que o curso ofereceu “sem perspectiva crítica ou opinião equilibrada,” funcionários argumentaram.













O curso foi desenvolvido pelo College Board, uma organização sem fins lucrativos que prepara testes padronizados para alunos que buscam admissão em faculdades. Em uma carta de rejeição datada de 12 de janeiro, o Departamento de Educação da Flórida disse que o programa proposto é ilegal sob a lei estadual e “significativamente carece de valor educacional,” conforme citado pela mídia.

Na sexta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, criticou as ações da Flórida durante uma coletiva de imprensa regular. “O estado opta por bloquear um curso destinado a alunos do ensino médio de alto desempenho para aprender sobre sua história das artes e da cultura. E é incompreensível”, disse Jean-Pierre. Ela acrescentou, no entanto, que a Casa Branca “não dita nenhum currículo para as escolas locais.”

No ano passado, a Flórida proibiu o ensino da teoria racial crítica nas escolas, proibindo cursos que dizem que uma pessoa em virtude de sua raça ou sexo é “moralmente superior” ou “inerentemente racista, sexista ou opressor, consciente ou inconscientemente”. O governador Ron DeSantis descreveu essas ideias como “racismo sancionado pelo estado” e jurou impedi-los de entrar nas salas de aula.