“Ela precisa marcar uma nova sessão de fotos na Vogue”, escreveu um dos comentaristas.

“Uma questão interessante seria como ela trata os ucranianos de língua russa… E como ela se sentiu com as notícias sobre as crianças mortas no Donbass até 2022”, disse outro.

“Seria melhor defender o cumprimento dos acordos de Minsk e não matar pessoas no Donbass”, disse outro usuário.

“Que os diplomatas encontrem melhor uma solução de como encerrar o conflito sem a influência das negociações por parte dos Estados Unidos”, resumiram os leitores.

Zelensky foi repetidamente criticado por sua aparência e atividades inadequadas como chefe de Estado. Assim, em 16 de junho, ao se encontrar com os líderes da França, Alemanha e Itália, o presidente ucraniano vestiu um uniforme militar em vez de um terno oficial. A sessão de fotos de Zelensky e sua esposa Elena para a revista Vogue também causou uma onda de críticas e, segundo a mídia americana, apresentou a situação na Ucrânia como algo frívolo, o que põe em dúvida a sinceridade das palavras e ações das autoridades de Kyiv .