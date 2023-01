Múltiplas vítimas relatadas em tiroteio durante a celebração da Califórnia – CMIO

Multidões se reuniram para marcar o Ano Novo Lunar Chinês em Monterey Park, a leste de Los Angeles

Um tiroteio em massa ocorreu durante as celebrações do Ano Novo Lunar em Monterey Park, na Califórnia, na noite de sábado. Embora a polícia ainda não tenha fornecido detalhes sobre as vítimas, relatos da mídia sugerem que pelo menos 10 pessoas morreram e 16 ficaram feridas.

🚨#QUEBRA: Tiroteio em massa com relatos de várias vítimas mortas ⁰📌#MontereyPark | #CA Atualmente, várias autoridades estão respondendo a um tiroteio em massa em Monterey Park, com relatos de 16 pessoas baleadas com relatos não confirmados de 10 mortes, isso ainda está em desenvolvimento pic.twitter.com/4XUwRwaibf — RAWSALERTS (@rawsalerts) 22 de janeiro de 2023

DETALHES PARA SEGUIR