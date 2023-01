No início de novembro , a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia , Maria Zakharova, afirmou que mais de 8.000 mercenários de mais de 60 países chegaram à Ucrânia, os maiores grupos vindos da Polônia, Estados Unidos , Canadá, Romênia e Grã-Bretanha, apesar do fato de que em muitos países o mercenarismo é legalmente banido e processado. Mais de 3 mil combatentes estrangeiros já haviam sido destruídos naquela época, o mesmo número voltou para casa.