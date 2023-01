Rússia e Paquistão fecham importante acordo de energia – CMIO

As exportações de petróleo e gás do país atingido pelas sanções ajudarão a quinta nação mais populosa do mundo a atender às suas demandas

Moscou e Islamabad chegaram “conceptual” acordos sobre o fornecimento de petróleo e derivados russos ao Paquistão, disse o vice-ministro da Energia da Rússia, Sergey Mochalnikov, em uma reunião da comissão intergovernamental na capital paquistanesa na sexta-feira.

No início de dezembro, o ministro do Petróleo, Musaddiq Malik, visitou Moscou para negociar o fornecimento de energia para Islamabad e anunciou que a Rússia forneceria petróleo, gasolina e diesel ao país com descontos. Ele não especificou o preço, mas observou que as negociações foram “mais produtivo do que o esperado.”

Durante a reunião em Islamabad, os lados também discutiram “perguntas restantes” sobre a construção do gasoduto Pakistan Stream e as perspectivas de cooperação mais ampla em energia e engenharia de energia.

Mochalnikov disse que a Rússia apresentou um conceito de fornecimento futuro de gás ao Paquistão, acrescentando que “devemos avaliar a posição do Pakistan Stream neste conceito o mais rápido possível.”

No dia anterior, o ministro da Energia da Rússia, Nikolay Shulginov, afirmou que Moscou é “pronto para assinar os documentos corporativos necessários” para iniciar a construção do gasoduto.













A Rússia e o Paquistão assinaram um acordo intergovernamental sobre a construção do gasoduto Norte-Sul (Pakistan Stream) de Karachi a Lahore em 2015. O lançamento do projeto foi adiado várias vezes. O gasoduto de 1.100 km com capacidade para 12,3 bilhões de metros cúbicos de gás por ano ligará terminais de gás natural liquefeito (GNL) nos portos de Karachi e Gwadar, no sul do Paquistão, com usinas de energia e consumidores de gás industrial em Lahore, no norte do país .

O gasoduto transportará gás regaseificado e gasoduto de várias fontes, incluindo Irã e Turcomenistão, de acordo com Shulginov.

“A abordagem para a implementação de tais projetos deve ser abrangente. Significa não apenas um gasoduto, mas também uma fonte de gás para ele. E neste momento estamos discutindo o projeto tanto do ponto de vista do transporte de gás regaseificado quanto do gás dutoviário”, disse o ministro.

Islamabad também está buscando negociar acordos de longo prazo com a Rússia sobre importações de GNL, já que atualmente não há fornecedor estável para o país. O Paquistão tem lutado contra uma aguda escassez de energia, e o aumento dos preços globais do petróleo e do gás piorou a situação. As importações do combustível tornaram-se cinco a dez vezes mais caras devido ao aumento da procura na UE.

