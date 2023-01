Preços de casas no Reino Unido devem cair – CMIO

Os preços das casas britânicas, que estão em tendência de queda recentemente, cairão até 10% este ano, de acordo com o CEO do Lloyds Bank, Charlie Nunn, citando taxas de hipoteca mais altas e o impacto da crise do custo de vida.

Ele disse à CNBC nos bastidores do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que o Reino Unido está enfrentando uma leve recessão este ano, com uma queda do PIB de cerca de 0,1%. Segundo Nunn, o desemprego vai continuar forte e “isso é mais por causa das restrições do lado da oferta, taxas de juros em torno de 4% e uma recuperação chegando em 2023.”

“O outro desafio em que muitos de nossos clientes estão focados são os preços das casas e vemos os preços das casas diminuindo cerca de 8 a 10% este ano”, ele disse.

O mercado imobiliário britânico está sob pressão após o desastroso plano econômico da ex-primeira-ministra Liz Truss. Conhecido como mini-orçamento, o plano, revelado em setembro, colocou os mercados financeiros britânicos em queda livre e elevou os custos dos empréstimos. O plano econômico acabou resultando na substituição de Truss por Rishi Sunak.

Enquanto isso, o Banco da Inglaterra (BoE) continuou a aumentar agressivamente as taxas de juros para conter a inflação de dois dígitos. O regulador disse que o país estava entrando em sua maior recessão já registrada.

A inflação atingiu 10,7% em novembro, e o BoE elevou as taxas em nove reuniões de política monetária consecutivas, elevando sua principal taxa de 0,1% para 3,5%. Economistas dizem que novos aumentos ocorrerão nos próximos meses.













O Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR) havia alertado anteriormente que as famílias britânicas enfrentam sua queda mais acentuada nos padrões de vida já registrada. Nunn disse que Lloyds estava vendo um “conto de duas histórias.”

“Em primeiro lugar, há um grupo relativamente pequeno, mas muito importante, de clientes com hipotecas e também sem hipotecas que vão lutar para sobreviver no custo de vida. Isso é cerca de 1% dos clientes que podemos ver no Reino Unido e realmente precisamos nos concentrar em apoiá-los”, ele disse.

“Estamos vendo um conjunto muito maior de clientes tendo que adaptar seus gastos e se adaptar tanto aos custos de vida mais altos quanto aos gastos com hipotecas, mas ainda há resiliência real nas empresas, nas famílias e nos indivíduos com níveis de renda mais altos no Reino Unido e fortes gastos que estamos vendo”, acrescentou Nunn.

