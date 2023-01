Militares franceses ordenados a deixar Burkina Faso dentro de um mês

No final de setembro de 2022, a mídia noticiou que um grupo militar em Burkina Faso, liderado pelo capitão Ibrahim Traore, anunciou a destituição do chefe do governo de transição do país, tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a suspensão do constituição do país e a dissolução do governo. Damiba anunciou sua disposição de renunciar voluntariamente se os rebeldes cumprissem várias condições.