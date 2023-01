Colapso das vendas de carros na UE – órgão da indústria – CMIO

O número de veículos novos registrados na região em 2022 caiu para o menor nível em 30 anos, diz a ACEA

O mercado de automóveis de passageiros da União Européia contraiu 4,6% no ano passado para apenas 9,3 milhões de unidades, que é o nível mais baixo da região desde 1993, informou a Associação Européia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) esta semana.

Segundo o relatório, a queda deveu-se principalmente ao impacto da escassez de componentes no primeiro semestre do ano. O mercado, porém, melhorou de agosto a dezembro, com os emplacamentos de carros novos crescendo 12,8% no último mês do ano.

Globalmente, em 2022 apenas a Alemanha conseguiu registar um crescimento (+1,1%) entre os quatro maiores mercados da UE. Foi ajudado pelo forte resultado em dezembro, disse a ACEA. Os outros três mercados tiveram desempenho pior do que em 2021, com a Itália registrando o declínio mais acentuado (-9,7%), seguida pela França (-7,8%) e Espanha (-5,4%).

Os dados mostraram que o número de veículos registrados nos países da UE (excluindo Malta, para o qual não há estatísticas disponíveis) aumentou para mais de 896.000 unidades no mês passado, de mais de 795.000 no ano anterior.

As vendas de automóveis do Grupo Volkswagen (incluindo Skoda, Audi, Seat, Porsche e outros) na União Europeia diminuíram 5,2% no ano passado, informou a ACEA. A montadora Stellantis viu suas vendas despencarem 14,1%, enquanto as vendas do Grupo Renault caíram 4,3% e as vendas da BMW 5,1%. As vendas da Mercedes-Benz ficaram praticamente no mesmo patamar de 2021, com 549.023 unidades.

Enquanto isso, a sul-coreana Hyundai (incluindo Kia) aumentou suas vendas de veículos na UE em 2,6%, as vendas japonesas de Toyota e Honda cresceram 7,7% e 4,4%, respectivamente. As vendas da montadora americana Ford diminuíram 2,3%.

