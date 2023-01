Gigante dos campos de petróleo dos EUA assume negócios na Rússia após saída de pares – Reuters – CMIO

A maior empresa de campos petrolíferos do mundo, a SLB (ex-Schlumberger), conseguiu impulsionar suas operações na Rússia selecionando contratos de serviços e equipamentos de rivais ocidentais que optaram por deixar o país devido à ameaça de sanções relacionadas à Ucrânia, informou a Reuters, citando o documentos da empresa e pessoas familiarizadas com o assunto.

Em março, a gigante do campo de petróleo anunciou planos imediatos de suspender novos investimentos e implantação de tecnologia em suas operações na Rússia devido a “enorme preocupação” sobre o “escalada do conflito na Ucrânia”.

Apesar das duras críticas sobre o abraço contínuo do SLB à Rússia, a empresa expandiu a atividade no país atingido por sanções e aumentou significativamente suas receitas no ano passado.

Sua divisão de desempenho de reservatórios na Rússia e na Ásia Central aumentou a receita em 25% de julho a dezembro de 2022 em comparação com o trimestre anterior. Isso superou o crescimento de 12% e 11% das regiões da Ásia, Oriente Médio e Norte da África, de acordo com documentos vistos pela agência.

A SLB, com sede nos EUA, que mudou seu nome de Schlumberger em outubro passado, também espera registrar resultados recordes no quarto trimestre para sua divisão russa de desempenho de reservatórios, de acordo com uma apresentação separada vista pela Reuters.













Ao mesmo tempo, a empresa não está violando as sanções impostas pelos EUA, UE e seus aliados, em parte porque as sanções contra o setor de energia da Rússia não visam interromper completamente a produção de petróleo de um dos maiores produtores mundiais.

O SLB adicionou cerca de 70 funcionários na Rússia no final de 2022, incluindo pessoal para suas principais contas, como Gazprom e Rosneft, disseram a agência citando duas fontes familiarizadas com o assunto. A multinacional continua sendo um importante empregador estrangeiro na Rússia, com cerca de 10.000 trabalhadores, ou cerca de 10% de sua força de trabalho global, espalhados pela Rússia e pelo vizinho Cazaquistão.

A Rússia foi responsável por 6%, ou US$ 1,21 bilhão, da receita total da empresa registrada em Curaçao nos primeiros nove meses de 2022, de acordo com um documento regulatório. Espera-se que o SLB aumente as operações de negócios no país neste verão.

Uma rival menor dos EUA, a Weatherford, também optou por continuar trabalhando na Rússia, mas sua participação no setor está diminuindo, pois rescindiu alguns contratos existentes que o SLB conseguiu fechar.

