O protesto de ‘Cop City’ se torna violento (VÍDEOS) — CMIO

Centenas de ativistas invadiram o centro de Atlanta no sábado em resposta a um pedido de “Noite da Fúria,” depois que um dos manifestantes contra um centro de treinamento policial planejado foi morto em um tiroteio com policiais no início desta semana.

Uma multidão de enlutados marchou pelas ruas em um “protesto amplamente pacífico”, Como descrito por um repórter local da FOX. O evento se tornou violento depois que ativistas mascarados vestidos de preto começaram a atirar pedras e disparar fogos de artifício na sede da Atlanta Police Foundation.

Os manifestantes também quebraram as janelas do prédio com martelos, vandalizaram as paredes com pichações antipoliciais e incendiaram pelo menos uma viatura policial, de acordo com várias fotos e vídeos compartilhados online.

“Atlanta está segura e nossos policiais resolveram as interrupções no centro da cidade a partir desta noite”, disse. o prefeito da cidade, André Dickens, disse depois que a polícia entrou para conter a agitação.

Além de destruir empresas, carros e a ATL Police Foundation, extremistas de extrema-esquerda vieram com suprimentos para incêndios criminosos para estabelecer um @Atlanta_Police veículo em chamas. O motim foi organizado como vingança pela morte do atirador em um tiroteio na zona autônoma. pic.twitter.com/NGcqZmKO9t — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) 22 de janeiro de 2023

“A polícia de Atlanta prendeu 6 pessoas até agora, algumas das quais carregavam explosivos. Esses indivíduos pretendiam usar violência e usaram a cobertura de protesto pacífico para ocultar seus motivos”, acrescentou Dickens.

A escalada da violência ocorre depois que Manuel Esteban Paez Teran, 26, (uma pessoa não binária que usava pronomes they/it e atendia pelo nome de Tortuguita, segundo a AP) supostamente disparou uma arma contra um policial estadual e foi morto por tiros de retorno na quarta-feira .

LÁ VAMOS DE NOVO: O repórter local de Atlanta chama o motim Antifa de um “protesto principalmente pacífico” enquanto os veículos da polícia são incendiados e a cidade destruída. pic.twitter.com/dw6odUBFPH — Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) 22 de janeiro de 2023

“Um indivíduo, sem aviso, atirou em um policial da Patrulha do Estado da Geórgia… [and] foi morto na troca de tiros”, Georgia Bureau of Investigations Michael Register disse no início desta semana. O policial foi baleado no “área pélvica,” mas estava supostamente em condição estável após uma cirurgia.

No entanto, como não há gravação do tiroteio, já que a maioria dos soldados GSP não possui câmeras corporais, os ativistas questionaram o relato oficial dos eventos. Eles teriam distribuído panfletos pedindo uma “noite de raiva” e retaliação violenta, enquanto pelo menos uma conta do Twitter foi banida por incitar “violência recíproca a ser praticada contra a polícia e seus aliados.”

Tortuguita foi morto enquanto as autoridades limpavam outro acampamento de manifestantes do local do planejado Centro de Treinamento de Segurança Pública de Atlanta. Ativistas estão acampados no local do projeto de US$ 90 milhões “Guerra urbana” por mais de um ano, alegando que seria “prejudicial ao meio ambiente” cortar árvores para construir o que chamaram de “Cidade policial”.