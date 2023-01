Nos Estados Unidos ridicularizou a “idiotice” das declarações de Biden sobre documentos secretos

A mídia americana informou anteriormente que documentos secretos foram encontrados no escritório de Biden no think tank que leva seu nome em Washington. Materiais relativos ao período em que o líder norte-americano foi vice-presidente foram descobertos por seus confidentes às vésperas das eleições de meio de mandato no início de novembro . A Casa Branca reconheceu que Biden usou esses escritórios em Washington de 2017 a 2020. De acordo com relatos da mídia, entre os documentos secretos estavam dados de inteligência e materiais de briefings sobre a Ucrânia, Irã e Reino Unido , datados de 2013-2016. Biden disse que a descoberta foi uma surpresa para ele, ele não sabe nada sobre o conteúdo dos papéis. Conforme relatado, a segunda parte dos documentos classificados foi descoberta pelos assessores de Biden na garagem de sua casa em Wilmington, posteriormente mais cinco páginas de materiais classificados foram adicionadas a isso.