Türkiye questiona os compromissos da Suécia com a OTAN – CMIO

Ancara acusou Estocolmo de permitir um “crime de ódio absoluto” em violação de um acordo para ingressar na OTAN

Türkiye acusou a Suécia de não cumprir suas obrigações de reprimir “terrorista” grupos e erradicar seus “propaganda” sob um acordo que havia assinado para obter a bênção de Ancara para ingressar na OTAN. A última disputa diplomática ocorre depois que um ativista anti-islâmico foi autorizado a queimar uma cópia do Alcorão perto da embaixada turca em Estocolmo no sábado.

“Condenamos nos termos mais fortes possíveis o ataque vil ao nosso livro sagrado”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Turquia em um comunicado. “Permitir este ato anti-islâmico, que tem como alvo os muçulmanos e insulta nossos valores sagrados, sob o pretexto de ‘liberdade de expressão’ é completamente inaceitável.”

O ativista anti-islâmico Rasmus Paludan, um advogado dinamarquês-sueco que lidera o partido de direita ‘Stram Kurs’ (Linha Dura) na Dinamarca, queimou uma cópia do livro sagrado em um pequeno comício em Estocolmo no início do sábado, com um permissão e sob forte proteção policial, mesmo quando as autoridades tentavam se distanciar da façanha provocativa.













O ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billstrom, disse que seu país tem um “liberdade de expressão de longo alcance, mas isso não implica que o governo sueco, ou eu, apoie as opiniões expressas.”

Em uma declaração separada, o Ministério das Relações Exteriores da Turquia denunciou a manifestação como “uma violação flagrante do compromisso da Suécia sob o Memorando Trilateral sobre a prevenção da propaganda de organizações terroristas”, enfatizando que “declarar estar vinculado aos compromissos… e cumpri-los são duas questões diferentes.”

O principal assessor de imprensa do presidente Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, acrescentou que “As autoridades suecas devem acordar para a realidade da intenção dos grupos terroristas de impedir a adesão da Suécia à OTAN, envenenando seu relacionamento conosco.”













Em junho do ano passado, a Suécia e a Finlândia assinaram um acordo de três vias com Türkiye destinado a atender às preocupações de Ancara sobre o apoio ao “terrorismo” e restrições à venda de armas. Os dois países nórdicos se comprometeram a denunciar e extraditar indivíduos acusados ​​de terrorismo por Ancara, ou seja, aqueles supostamente ligados ao ilegal Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK) e outros grupos.

Atualmente, Türkiye e Hungria continuam sendo os únicos dois membros do bloco liderado pelos Estados Unidos que ainda não aprovaram oficialmente a candidatura da Suécia à OTAN. Antes do último incidente, os laços entre Ancara e Estocolmo já estavam sob tensão na semana passada, depois que um grupo de manifestantes pendurou uma efígie do presidente Erdogan em uma ponte perto da prefeitura de Estocolmo.

A disputa diplomática forçou Ancara a cancelar a visita planejada para 27 de janeiro do ministro da Defesa sueco, Pal Jonson, com seu homólogo turco, Hulusi Akar, dizendo que “neste ponto” a reunião “tornou-se nem importante, nem significativo.”