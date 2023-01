FBI encontra mais arquivos confidenciais na residência de Biden – CMIO

O presidente dos EUA e seu antecessor estão sob investigação sobre a suspeita de uso indevido de documentos secretos

Uma equipe de investigadores federais apreendeu pelo menos meia dúzia de documentos confidenciais adicionais e notas manuscritas relacionadas após uma busca minuciosa na residência do presidente Joe Biden em Wilmington, Delaware, que durou cerca de 13 horas na sexta-feira, como parte de uma investigação em andamento sobre suspeita de uso indevido de materiais ultrassecretos.

De acordo com o advogado pessoal de Biden, Bob Bauer, os investigadores federais receberam “acesso total à casa do presidente” em Wilmington e sua busca “cobriu todos os espaços de trabalho, vida e armazenamento” da residência.

A busca do FBI foi realizada com o consentimento dos advogados do presidente, segundo a CNN. Um membro do gabinete do advogado da Casa Branca, Richard Sauber, disse que nem o presidente nem a primeira-dama estavam na residência no momento.

“O DOJ tomou posse de materiais que considerou dentro do escopo de sua investigação, incluindo seis itens que consistem em documentos com marcações de classificação e materiais adjacentes”, Bauer disse em um comunicado por escrito no sábado. “O DOJ também levou para uma análise mais aprofundada notas manuscritas pessoalmente dos anos vice-presidenciais.”













A busca de sábado marca pelo menos a quarta vez que as autoridades encontraram documentos do governo supostamente maltratados por Biden. O primeiro tesouro foi inicialmente encontrado por seus assessores em novembro, mas a descoberta só se tornou pública este mês. À medida que a controvérsia se desenrolava, a Casa Branca foi forçada a admitir que um acompanhamento na residência de Biden em Wilmington em dezembro revelou mais seis documentos. Outro tesouro foi encontrado em 12 de janeiro por Sauber, que viajou até a casa de Biden para coletar uma única página de informações classificadas, mas encontrou “cinco páginas adicionais com marcas classificadas.”

O procurador-geral Merrick Garland, um aliado do presidente, nomeou um conselheiro especial para investigar a manipulação dos documentos por Biden no início deste mês.

Em novembro, Garland nomeou um conselheiro especial separado para investigar o suposto manuseio incorreto de arquivos confidenciais pelo ex-presidente Donald Trump, depois que uma batida do FBI na propriedade de Trump em Mar-a-Lago em agosto revelou “centenas” de documentos do governo. Trump afirma que desclassificou os arquivos antes de removê-los da Casa Branca em 2021.

Antes que seus arquivos confidenciais fossem encontrados, Biden ligou para Trump “totalmente irresponsável” pelo incidente de Mar-a-Lago.