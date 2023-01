O declínio da população da China realmente importa? — CMIO

Pequim precisa jogar bem suas cartas e evitar o bloqueio de alta tecnologia de Washington para prosperar, apesar de seus números em declínio

Nesta semana, a China anunciou sua primeira queda na população nacional desde 1961, com o número total de pessoas no país diminuindo em cerca de 865.000.

Esse declínio demorou muito para acontecer, especialmente devido ao legado da política do filho único iniciada em 1978 e ao contínuo desenvolvimento econômico do país. Este ano, a Índia se tornará o país mais populoso do mundo, tirando um importante marcador psicológico de Pequim. Mas quanto o declínio populacional iminente na China realmente importa? E terá um impacto na luta da China contra os EUA por influência geopolítica? A resposta é: não, desde que possa fazer uma transição bem-sucedida em sua economia e tomar as medidas certas. Afinal, esse declínio não está ocorrendo no vácuo.

Taxas de fertilidade mais baixas são um produto da modernidade, uma mudança na maneira como a humanidade vive e funciona e um reflexo de nossas vidas econômicas. Há algum tempo, o tamanho das famílias era maior porque a vida era diferente. As mulheres normalmente não faziam parte da força de trabalho, e mais filhos geralmente significavam mais mãos para ajudar a família, especialmente para os agricultores nas comunidades agrícolas. Em tal mundo, os pais não precisavam pagar para que os filhos fossem educados na universidade. Em vez disso, a vida profissional para muitos começou na adolescência. Isso, combinado com uma maior ênfase na religião e menos controle de natalidade, significava que as pessoas geralmente tinham mais filhos.

Na era moderna, no entanto, ter um grande número de filhos não é mais visto como uma necessidade econômica, mas agora é visto como um fardo econômico. Isso levou a famílias menores. A maioria dos casais agora trabalha, e cada filho da família traz um custo e uma obrigação financeira. Nos países desenvolvidos, as crianças não começam mais a trabalhar cedo, mas geralmente frequentam a universidade, o que requer investimento e apoio dos pais. Quando atingem a idade adulta e começam a trabalhar, deixam de contribuir para a unidade familiar, tornando-se efetivamente indivíduos que ganham para si próprios.













São mudanças que se fazem sentir em todo o mundo, e a China, que se transformou rapidamente de uma sociedade camponesa agrária para uma sociedade urbana industrializada, não é exceção. Isso causou uma queda dramática na taxa de fertilidade nacional. Embora, é claro, a política do filho único tenha indubitavelmente contribuído para essa diminuição, a natureza fundamental da mudança é demonstrada pelo fato de que o cancelamento da política não fez nenhuma diferença nas taxas decrescentes de natalidade. Os chineses trabalham longas horas e têm compromissos significativos, a vida urbana é cara e, como uma sociedade revolucionária que desde a era Mao assimilou rapidamente as mulheres à força de trabalho, as mulheres também estão profundamente comprometidas com suas vidas profissionais e têm pouco interesse em ser “plenas”. -tempo’ mães.

Dados esses fatores, as políticas para reverter o declínio da população – além de incentivar a imigração – parecem escassas. Mas a questão é: isso fará diferença econômica para a China? Economistas ocidentais argumentam que uma população cada vez menor e mais velha significa uma força de trabalho menor (antes sem igual em tamanho) e, por extensão, menor produtividade. Isso significa o fim de longo prazo da China como a ‘fábrica do mundo‘ e como um gigante industrial, à medida que países como a Índia, com uma força de trabalho mais jovem e barata, se tornam destinos mais adequados. No entanto, isso não significa que a China está economicamente condenada. Em vez disso, isso significa que deve ter sucesso na transição para uma economia de alta renda, alta tecnologia e orientada para o consumo antes que seja tarde demais.

Isso, é claro, não é uma tarefa fácil, e a maioria dos analistas americanos acredita que Pequim tem apenas uma pequena janela para maximizar suas próprias capacidades. Eles percebem que a China não pode ser um fabricante de baixo custo para sempre e que seu desenvolvimento contínuo requer uma ascensão na cadeia de valor. É por isso que a política dos EUA de conter a China envolve tentativas de bloquear o avanço da China em tecnologias de ponta. Afinal, devemos considerar que a China obviamente não é o único país asiático com baixa taxa de fertilidade enfrentando declínio populacional. A realidade é que a situação demográfica é muito pior na Coreia do Sul e no Japão. A diferença, no entanto, é que esses países já estão totalmente desenvolvidos e prosperam tanto com a manufatura de ponta quanto com o consumo. Os EUA esperam bloquear efetivamente a capacidade da China de atingir esse estágio e deixá-la presa no “armadilha de renda média,” tornando-o incapaz de avançar devido a falhas econômicas estruturais. É por isso que algumas das vozes mais pessimistas da China, como Hal Brands, argumentam que as tensões EUA-China continuarão aumentando e uma guerra potencial pode ser mais provável no longo prazo, pois a China percebe que suas oportunidades para evitar um declínio estão diminuindo antes que a economia e as tendências demográficas correm contra ela. Como a China compensará esses desafios populacionais? Que políticas ela adotará? Teremos que esperar para ver.