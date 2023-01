Político dos EUA falou duramente sobre a fome na Ucrânia

“Pergunte-me se não me importo com a ‘fome’ na Ucrânia, quando milhares de pessoas fazem fila todos os dias no meu ponto de distribuição de alimentos em Miami”, escreveu o político.

Anteriormente, muitos políticos no Fórum Econômico Mundial falaram sobre os próximos problemas com o fornecimento de alimentos. Em particular, o fundador do WEF, Klaus Schwab, disse que os sistemas globais de energia e alimentação serão “profundamente afetados”.