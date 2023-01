Denunciantes expõem a escala do tráfico de crianças migrantes no Reino Unido – Guardian – CMIO

Dezenas de jovens requerentes de asilo foram supostamente sequestrados de hotéis administrados pelo Ministério do Interior

O Ministério do Interior do Reino Unido fechou os olhos para o desaparecimento de dezenas de crianças migrantes desacompanhadas de um hotel em Sussex que opera como um lar para crianças, de acordo com uma investigação do The Guardian publicada no sábado.

Dos 600 menores desacompanhados que passaram pelo hotel do Home Office em Brighton nos últimos 18 meses, cerca de 136 foram dados como desaparecidos e 79 deles ainda estão desaparecidos, segundo a agência de notícias. Um denunciante do empreiteiro de segurança do Home Office, Mitie, afirmou que os supostos sequestros são ousados, frequentes e não se limitam às instalações de Brighton.

“As crianças estão literalmente sendo apanhadas do lado de fora do prédio, desaparecendo e não sendo encontradas”, o segurança disse ao The Guardian, sugerindo “traficantes” são responsáveis. Uma instalação semelhante em Hythe, Kent supostamente perdia 10% de seus jovens pupilos todas as semanas.

A polícia vinha alertando o Home Office há mais de um ano que redes criminosas provavelmente teriam como alvo os jovens requerentes de asilo hospedados no hotel, e o local era conhecido por ser problemático – um “ponto crítico de exploração”, nas palavras de outra fonte dos serviços de proteção à criança – devido à operação de gangues distritais na área.

Em maio, dois homens foram pegos na posse de três crianças – que foram devolvidas ao Ministério do Interior. Na maioria dos casos, no entanto, as investigações policiais eram meramente “cursivo,” e as crianças quase nunca eram devolvidas, de acordo com o trabalhador de Mitie.

Embora os denunciantes tenham alertado repetidamente o Ministério do Interior sobre a situação, “nada mudou muito,” informou o Guardian. Um vereador de Brighton supostamente descreveu a falta de ação do governo como negligência infantil em um “escala industrial.”

Questionado sobre o que estava sendo feito para proteger crianças migrantes desacompanhadas em meio a essa onda de sequestros, o Ministério do Interior sugeriu que era um problema policial, enquanto a polícia encaminhava as perguntas ao Ministério do Interior. Mesmo depois que foi revelado em outubro que 220 crianças em busca de asilo haviam desaparecido de instalações financiadas pela agência, que as abrigavam em hotéis ao lado de adultos cujos antecedentes não haviam sido verificados, nenhuma mudança de política parece ter sido feita – embora as autoridades tenham admitiu em comunicações internas que eles estão efetivamente administrando lares infantis não registrados e, portanto, ilegais.