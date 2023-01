Crise de energia da Alemanha explicada – CMIO

Berlim continua culpando a Rússia pela crise, com os EUA tentando tirar proveito da situação

A Alemanha tem lutado para atender às suas necessidades de energia por cerca de um ano, enquanto busca reduzir o que chama de dependência das importações russas de energia. As autoridades de Berlim ainda culpam Moscou pelos problemas que seu país enfrenta e sua alegada “guerra energética” contra o Ocidente.

Na sexta-feira, o ministro da transição energética do estado de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, Tobias Goldschmidt, acusou Moscou de “começando uma guerra de energia” e “reduzir o abastecimento de gás”. O Ministro Federal da Economia, Robert Habeck, que repetidamente afirmou que a energia “independência” da Rússia valeu a pena todos os problemas, chamados importações massivas de energia do país “grande erro” no Fórum Econômico Mundial em Davos no início desta semana.

Por que a Rússia começou a reduzir o fornecimento de gás para a Alemanha? Em junho de 2022, a gigante energética russa Gazprom reduziu os fluxos de gás através do Nord Stream 1 – um importante gasoduto que fornece gás natural para a Alemanha sob o Mar Báltico – primeiro em 40% e depois em 60%. A decisão foi motivada por questões técnicas, já que a empresa alemã Siemens não devolveu a tempo uma turbina para unidades de bombeamento de gás em uma estação de compressão Nord Stream 1. A Gazprom disse então que precisava reduzir ainda mais o fornecimento de gás para 20% da capacidade total durante o verão, já que quatro das cinco turbinas da estação precisavam de manutenção. A Siemens não poderia fornecer a turbina devido ao amplo regime de sanções que os EUA e a UE introduziram contra a Rússia, acrescentou a Gazprom. A Siemens acusou a Gazprom de “mentir”, mas ainda admitiu que apenas uma das cinco turbinas necessárias para o fluxo de gás estava operacional em agosto de 2022.

O que aconteceu com o gasoduto Nord Stream? Em 26 de setembro, os oleodutos Nord Stream foram danificados em uma série de explosões subaquáticas na ilha de Bornholm, dentro das zonas econômicas da Dinamarca e da Suécia. Ambas as cordas do Nord Stream 1 e uma corda do oleoduto Nord Stream 2 foram inutilizadas pelas explosões. Suécia, Dinamarca e Alemanha iniciaram uma investigação sobre o incidente, mas se recusaram a compartilhar seus resultados com a Rússia. Os investigadores da Gazprom só foram autorizados a inspecionar o local da explosão uma vez no final de outubro de 2022. Moscou chamou o incidente de “ato de terrorismo” e apontou o dedo para Washington. As autoridades ocidentais foram rápidas em culpar a própria Rússia pelo incidente. Mais tarde, o Washington Post admitiu que havia “sem provas” implicando a Rússia neste caso. Nenhum resultado oficial da investigação foi apresentado e nenhum suspeito oficialmente nomeado.

Destino de Nord Stream 2 O gasoduto Nord Stream 2 da Rússia foi concluído em setembro de 2021. No entanto, estava em processo de certificação por Berlim e Bruxelas até fevereiro de 2022. A Alemanha alegou repetidamente que o projeto não atendia aos padrões da UE, apesar de defendê-lo anteriormente.









O projeto também enfrentou uma tremenda pressão dos Estados Unidos desde o início. Washington o declarou uma ameaça à segurança da Europa e impôs sanções às empresas envolvidas em sua construção.

O Nord Stream 2 também enfrentou forte oposição da Ucrânia e da Polônia, que servem como condados de trânsito para a rede terrestre de gás da Rússia. Kiev e Varsóvia temiam perder influência com o surgimento de uma rota de trânsito alternativa.

O chanceler alemão Olaf Scholz, que inicialmente apoiou o projeto, suspendeu indefinidamente sua certificação depois que a Rússia reconheceu as repúblicas ucranianas de Donbass como independentes em fevereiro de 2022.

O que a Rússia faz agora? Moscou ainda considera a Europa um mercado viável para a Rússia, disse o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak em dezembro de 2022. A nação também está pronta para retomar o fornecimento de gás para a Europa por meio do oleoduto Yamal-Europe restante. O gasoduto agora é usado pela Polônia para o trânsito reverso de gás da Alemanha. O gás russo ainda está sendo fornecido a alguns compradores europeus através de uma linha de trânsito através da Ucrânia e do gasoduto TurkStream através de Türkiye.