RT France fechará após contas congeladas – CMIO

A decisão ocorreu após “cinco anos de assédio” pelas autoridades, disse a chefe da rede, Xenia Fedorova, em um comunicado.

A subsidiária francesa da RT deixará de transmitir depois que suas contas foram congeladas pelo tesouro francês, anunciou sua diretora, Xenia Fedorova, no sábado. Paris alegou que congelou os fundos de acordo com as sanções da UE, que visavam a controladora da RT.

“Depois de cinco anos de assédio, as autoridades no poder alcançaram seu objetivo: o fechamento da RT France“, disse. Fedorova disse em um comunicado compartilhado no Twitter. No início desta semana, Fedorova disse que havia recebido uma carta do banco da RT France indicando que os fundos da rede haviam sido congelados a pedido do tesouro francês, impossibilitando o pagamento de seus funcionários.

“Embora a RT France não esteja na lista de sanções e tenha o direito de operar na França, tal decisão praticamente paralisa nossas atividades”, disse. ela disse na época.

O Ministério das Finanças francês disse à AFP que os ativos da RT France foram congelados em conformidade com o mais recente pacote de sanções da UE, e não por iniciativa do governo.













O pacote de sanções – o nono imposto a Moscou após o lançamento da operação militar russa na Ucrânia em fevereiro passado – foi anunciado pela UE no mês passado. Colocou na lista negra a empresa-mãe da RT, a TV-Novosti, bem como várias redes domésticas de TV russas.

A RT France estava proibida de transmitir na UE desde julho, depois que o Tribunal de Justiça Europeu confirmou a proibição imposta pelas autoridades da UE em março. No entanto, continuou transmitindo online até que suas contas fossem atacadas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu a proibição como “preocupante e lamentável,” dizendo aos repórteres que “os europeus estão esmagando os mesmos ideais que estão impondo em todo o mundo.”

Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse às agências de notícias RIA Novosti e TASS no sábado que Moscou responderia da mesma forma à decisão do Tesouro. “O bloqueio das contas da RT France levará a medidas de retaliação contra a mídia francesa na Rússia”, disse a fonte, acrescentando: “As medidas serão tais que nunca as esquecerão.”

A RT atraiu polêmica na UE desde antes do conflito na Ucrânia, com os reguladores alemães banindo seu canal em alemão no início de fevereiro de 2022. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia respondeu retirando o credenciamento de imprensa da emissora estatal alemã Deutsche Welle e listando a rede como agente estrangeiro.