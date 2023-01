Em Tel Aviv, cerca de cem mil pessoas se reuniram para um protesto

Cerca de 100 mil pessoas se reuniram perto do complexo do governo em Tel Aviv para uma manifestação antigovernamental causada pela reforma judicial, relata o correspondente da RIA Novosti citando dados da polícia.

Como o jornal Jerusalem Post noticiou anteriormente, a procissão começou na Kaplan Street e terminou no complexo do governo em Tel Aviv. Diversas entidades participam da ação, entre elas o Movimento pela Qualidade de Governo.

Segundo dados da polícia recebidos pela RIA Novosti, cerca de 100.000 pessoas se reuniram perto do complexo do governo em Tel Aviv, entre os manifestantes estava o líder da oposição Yair Lapid, que havia dito anteriormente que se tratava de um “protesto pelo bem do país”.