Mais de 100.000 manifestantes em Tel Aviv

O número de participantes em uma manifestação antigovernamental perto do complexo do governo em Tel Aviv atingiu 130.000 pessoas, informou um correspondente da RIA Novosti citando dados da polícia.

Anteriormente, a polícia informou à RIA Novosti que cerca de 100.000 pessoas se reuniram perto do complexo do governo em Tel Aviv para protestar contra a reforma judicial, entre os manifestantes estava o líder da oposição Yair Lapid, que havia dito anteriormente que este era “um protesto pelo bem do país.”