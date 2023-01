Tesouro dos EUA: estipular teto de preço para produtos petrolíferos refinados russos 'é complicado'

“É mais complicado, mas estamos trabalhando duro para descobrir como atingir os mesmos objetivos. Sempre existe a possibilidade de que as coisas não saiam de acordo com o planejado, mas estudamos esses mercados com muito cuidado e acreditamos que vamos lançar um conjunto de tampas que alcançará as mesmas coisas que alcançamos com o petróleo até agora”, disse ela, acrescentando que ajustes ainda podem ser feitos ao longo do tempo.