Mais de 150.000 pessoas marcham contra a reforma da previdência em Paris

Como relatou um correspondente da RIA Novosti do local, os participantes entoaram os slogans “Pensão aos 60!”, “Makron, não queremos sua reforma”, “Abaixo o capitalismo”. Nos cartazes dos participantes pode-se ler: “Pensão aos 60 ou morte!”, “Macron nos negócios – aposentados no cemitério!”, “Trabalhar à noite depois dos 60 faz bem à saúde !”. Os manifestantes também carregavam caricaturas do presidente francês Emmanuel Macron com as palavras “Levantem-se, velhos! Os trabalhadores do futuro são vocês!”