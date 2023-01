Arquivos do Twitter revelaram crescente controle do governo – Matt Taibbi – CMIO

As agências federais dos EUA estavam desempenhando um papel cada vez maior à medida que as eleições de 2020 se aproximavam, disse o repórter investigativo à RT

Durante sua análise dos arquivos do Twitter, o repórter investigativo Matt Taibbi descobriu um padrão de aumento do controle do governo sobre a plataforma de mídia social, disse ele a John Kiriakou da RT no episódio de sábado de ‘The Whistleblowers’.

Desde a compra do Twitter por US$ 44 bilhões em outubro, Musk divulgou lotes de documentos esclarecendo as políticas de censura anteriormente opacas da plataforma, recrutando jornalistas independentes para quebrar cada despejo de documentos. O jornalista independente Matt Taibbi foi o primeiro, publicando comunicações que revelaram um esforço de toda a empresa para suprimir as reportagens sobre o laptop de Hunter Biden – cujo conteúdo envolvia a família Biden em vários esquemas de corrupção estrangeira.

“Eu não estava muito interessado nessa história em si,” Taibbi disse a Kiriakou. “A pergunta que eu estava realmente interessado em responder era qual o nível de comunicação e coordenação existente entre… o Twitter e a aplicação da lei federal, e talvez agências além do FBI, Departamento de Segurança Interna ou a Casa Branca.”













Enquanto pesquisava a decisão do Twitter de banir a conta do então presidente Donald Trump no início de 2021, Taibbi disse que começou a perceber mensagens instantâneas entre executivos do Twitter. “onde você veria pequenos recuos na parte superior das mensagens que diziam ‘isso é sinalizado pelo DHS, isso é sinalizado pelo FBI.’”

“E isso imediatamente nos disse algo muito significativo, que o Twitter estava no negócio de processar solicitações que vinham de agências federais de aplicação da lei”, ele disse.

Taibbi descobriu que na véspera da eleição de 2020, o Twitter receberia listas de milhares de contas para suspender. Essas listas foram entregues à empresa pelo FBI, CIA, NSA, Pentágono, Departamento de Estado, Tesouro e outros, e às vezes vinham na forma de planilhas do Excel, que os funcionários deveriam banir sem questionar.

“Foram tantos pedidos, eles conseguiram um lote um dia e quando terminaram foi uma salva de palmas no chat”, Taibbi disse a Kiriakou.

A certa altura, quando os funcionários do Twitter receberam uma lista de contas do Departamento de Estado para banir por espalharem os chamados “desinformação,” eles argumentaram que não deveriam tomar nenhuma providência, pois o departamento não havia fornecido evidências. No entanto, um executivo do Twitter que trabalhou anteriormente para a CIA disse a eles para sinalizar as contas de qualquer maneira, pois o site “parceiros do governo estão se tornando mais agressivos” com suas exigências de censura.

“Essa decisão foi significativa, porque foi um dos momentos em que o Twitter basicamente percebeu ‘Não podemos mais dizer não’” Taibi explicou.

Desde que Taibbi lançou sua primeira história no laptop Hunter Biden, outras reportagens revelaram que o Twitter auxiliou as campanhas de influência online dos militares dos EUA, censurou “narrativas anti-Ucrânia” em nome de várias agências de inteligência dos EUA, suprimida “conteúdo legítimo” sobre a Covid-19 em nome da Casa Branca e participou do “Russiagate” farsa.