Chancelaria turca diz que Suécia viola obrigações no processo de adesão à OTAN

Na sexta-feira (20), o líder do partido político dinamarquês de extrema-direita Stram Kurs, Rasmus Paludan, recebeu permissão para queimar uma cópia do Alcorão, o livro sagrado do Islã, em frente à embaixada turca em Estocolmo. O protesto estava marcado para ter início às 13h00 (10h00 no horário de Brasília) deste sábado (21).