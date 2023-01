Elon Musk fortifica casa do pai por medo de sequestro – CMIO

O bilionário gastou muito para manter sua família segura depois que seu pai sofreu vários arrombamentos

A casa do engenheiro aposentado Errol Musk, no Cabo Ocidental da África do Sul, passou por uma cara reforma de segurança, cortesia de seu filho bilionário Elon, que expressou crescente preocupação com possíveis ataques à sua família. O patriarca de 76 anos descreveu o sistema de segurança de ‘primeira classe’ – e a lógica por trás dele – ao The Sun no sábado.

O jovem Musk “decidi, depois das recentes ameaças contra ele, que também preciso de proteção”, disse Errol à agência britânica, admitindo “se eles sequestrarem um de nós, serão os $ 20 milhões mais rápidos que alguém já ganhou na vida.”

“Estou com muito medo de que algo aconteça com Elon, mesmo que ele tenha cerca de 100 seguranças ao seu redor”, confessou Errol, descrevendo seu filho como “um pouco ingênuo sobre os inimigos que está fazendo, especialmente com os arquivos do Twitter.”













Errol descreveu como “gente do elon” no mês passado enviou uma empresa de segurança de ponta para “completamente seguro” a casa. Cerca de US$ 15.000 depois, o complexo de Musk é equipado com uma cerca elétrica, nove câmeras rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, que podem ser monitoradas pelo telefone de Musk e “monitoramento 24 horas por dia por guardas armados até os dentes” que ligam para ele para fazer o check-in quando veem um carro estranho na garagem.

Embora o Musk mais velho admitisse que realmente não gostava do estilo de vida de alta segurança, ele entendia a necessidade disso, revelando que sua casa havia sido invadida quatro vezes apenas no ano passado. Enquanto os invasores nesses casos estavam apenas atrás de suas TVs, “o risco de algo ruim acontecer ou literalmente até levar um tiro é bastante significativo,” ele disse. “Não é tão difícil me matar se alguém quiser, então espero que não.” Errol atirou em três invasores armados em 1998, quando Elon ainda era criança.

Desde que Musk assumiu o cargo de CEO do Twitter, cerca de 80% dos funcionários da empresa foram demitidos ou deixados. Ele também vazou milhares de mensagens internas dos últimos anos detalhando o conluio das plataformas com várias agências do governo dos EUA para censurar narrativas que consideravam indesejáveis, desde o ‘laptop do inferno’ de Hunter Biden até o ceticismo sobre a segurança e a eficácia do Covid-19. vacinas. Preocupado com os inimigos que está fazendo, suspendeu uma conta no Twitter que rastreava seu jato particular, acusando o usuário de postar “coordenadas de assassinato.”