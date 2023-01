UE insta autoridades peruanas a tomarem medidas para restabelecer a calma

Os militares e a polícia se manifestaram contra a decisão de Castillo, e ele foi preso sob a acusação de sedição e abuso de poder. Anteriormente, a vice-presidente Dina Boluarte foi empossada como presidente do Peru no Congresso e se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo. Apoiadores do ex-presidente realizam protestos desde 10 de dezembro , nos quais, segundo os últimos dados, 54 pessoas foram mortas. A Procuradoria-Geral do Peru abriu uma investigação contra o presidente Boluarte e o primeiro-ministro Alberto Otarola no caso de genocídio devido à morte de pessoas como resultado dos protestos.