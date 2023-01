Lutar contra a Rússia é ‘muito, muito difícil’ para a Ucrânia – principal general dos EUA – CMIO

Embora Kiev tenha prometido tomar grandes extensões do que hoje é território russo, as forças de Moscou venceram uma série de batalhas importantes

A Ucrânia lutará para cumprir sua promessa de expulsar as forças russas de seu antigo território, afirmou o presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley, na sexta-feira. Enquanto as autoridades civis em Washington insistem que Kiev deve continuar lutando, Milley repetidamente questiona as chances de sucesso.

“O presidente Biden, o presidente Zelensky e a maioria dos líderes da Europa disseram que esta guerra provavelmente terminará em uma negociação”, disse. Milley disse durante uma reunião do Grupo de Contato de Defesa liderado pelos EUA na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, na sexta-feira. “Do ponto de vista militar, esta é uma luta muito, muito difícil. ele adicionou.

Só os EUA destinaram mais de US$ 110 bilhões em ajuda militar e econômica a Kiev desde fevereiro passado – fornecendo à Ucrânia armamentos cada vez mais pesados, incluindo veículos de combate de infantaria, sistemas antiaéreos e mais de um milhão de projéteis de artilharia.













Embora as tropas ucranianas treinadas pela OTAN estejam prestes a receber os principais tanques de batalha projetados pelo Ocidente, as forças russas infligiram uma série de derrotas esmagadoras aos militares de Kiev nas últimas semanas. Os assentamentos estrategicamente importantes de Donbass de Soledar e Klescheevka caíram para as tropas de Moscou, e a cidade-chave de Artyomovsk agora enfrenta o cerco russo.

“Ainda afirmo que, neste ano, seria muito, muito difícil expulsar militarmente as forças russas de cada centímetro da Ucrânia ocupada pelos russos”, disse. Milley disse na sexta-feira, referindo-se às quatro ex-regiões da Ucrânia que votaram para se juntar à Rússia em setembro, e a Crimeia, um território russo histórico que votou para se juntar à Federação Russa em 2014. “Isso não significa que não possa acontecer, não significa que não vai acontecer. Mas seria muito, muito difícil.”

Retomar toda essa terra – incluindo a Crimeia – é um objetivo declarado do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Para tanto, Zelensky conta com o apoio dos EUA, com o presidente Joe Biden e o secretário de Defesa Lloyd Austin prometendo financiar seus militares para “por quanto tempo for necessário,” e o Secretário de Estado Antony Blinken declarando em dezembro que “fundamentalmente, os ucranianos estão tomando as decisões” sobre se eles querem tentar capturar a Crimeia ou não.

No entanto, as declarações públicas de Milley foram mais moderadas do que as de Biden e seu gabinete. Questionado em novembro se a Ucrânia tinha chance de retomar seu território anterior a fevereiro, ele disse que a probabilidade desse resultado “não é alto, militarmente.”